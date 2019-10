Ella, Oscar ja Huu

Osa: 32, Hooaeg: 1, 2017 Kus on Huu? (Ella, Oscar & Hoo) 13.11 kell 17:15

Talv on tulnud ja tundub, et Huu on külma tõttu lumepalliks muutunud. Kas Ella ja Oskar saavad ta üles soojendada?