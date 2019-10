Peeter Paani uued seiklused

Osa: 19, Hooaeg: 2, 2016 Igavesti noor (The New Adventures of Peter Pan) 14.11 kell 18:15

Darlingite vanemad on otsustanud, et Michaelil tuleb kolida eraldi tuppa, sest ta on juba suur poiss. Michael on aga teist meelt ja tahab jääda hoopiski Eikunagimaale, et ei peaks kunagi täiskasvanuks saama. See teeb aga Johni ja Wendy murelikuks ning nad peavad otsima võimalusi, kuidas Michaelit tagasi Londonisse meelitada.