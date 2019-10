R: Jean Vigo. O: Jean Dasté, Robert le Flon, Louis Lefebvre. Kuigi filmikunsti Arthur Rimbaud’ks (19. sajandil elanud prantsuse luuletaja) tituleeritud Jean Vigo on ennekõike tuntud oma ainukese täispika filmiga „L’Atalante” (1934), võib tema lühifilmi formaadis vändatud autobiograafilist teost „Käitumine: mitterahuldav” pidada esimeseks teoseks, mis mõjutas tugevalt hilisemaid Euroopa tipplavastajaid nagu François Truffaut, Jean-Luc Godard või Lindsay Anderson. Film jälgib noorte poiste elu ängistava õhkkonnaga internaatkoolis, kus noored korraldavad ülestõusu. Provokatiivselt esitatud linateoses analüüsitakse peaaegu esimest korda filmikunsti ajaloos võimu ja vabaduse konflikti noorte inimeste vaatevinklist, kelle poolele asub kindlasti ka vaataja. Seevastu näidatakse meile võimu ja korra esindajaid silmakirjalike moraalijüngritena, kelle vastu poisid tõstavad lõpuks mässu. Tegu on Jean Vigo enda lapsepõlvekogemustel põhineva tööga, mille mäslev ja sürrealistlik stiil ning vorm päädib võimsa lõppakordiga katusel seisvatest noortest, kes on valmis sealt lendu tõusma. Anarhistliku laadiga teos jõudis kinoekraanidel joosta vaid mõned nädalad. Siis võeti film kinorepertuaaridest maha kui sügavalt prantsusevastane ja suurem osa maailmast sai seda tõeliselt revolutsioonilist kinomanifesti näha alles aastakümneid hiljem. Jean Vigo (1905–1934) suutis napilt kahe filmiga ennast kirjutada kinokunsti ajalukku kui ühe parima poeetilise realismi esindajana sõjaeelsel perioodil. Ta suri 29-aastasena tuberkuloosi, jõudmata lõpetada oma esimest ja ka viimast täispikka filmi „L’Atalante”, mis räägib loo mehest, kes viib oma pruudi elama Pariisi, mööda kanaleid sõitvale pargasele. Filmi „L’Atalante” kuulub 20. sajandi kümne kõige parema filmi hulka.