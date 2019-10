Bändipoisid

Parimad sõbrad, Grim ja Axel, on alati unistanud "Rokilahingu" konkursile minna. Grim mängib trumme ja Axel on kidramees ja koos on nad bänd - Los Bando Immortale. Axel on ka solist, kuid tema lauluhääl pole kiita, tegelikult on see lausa õudne. Grim pole seni julgenud seda talle öelda, aga kui saabub kutse konkursile, on vaja kiiret lahendust. Grim hakkab ääri-veeri vihjama, et bändis on midagi puudu. Axel saab aga asjast valesti aru ja korraldab bassimehe värbamise katsed. Ainukesena ilmub kohale varjupoolsema iseloomuga 9-aastane tüdruk Thilda, kes mängib tšellot. "Bassimees" ongi olemas.