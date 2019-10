Väga erinevate maailmavaadetega Eesti inimesed purjetavad nädalaid tormisel Vahemerel. Meie ilusa purjeka madrusteks on venelane Oleg...

Väga erinevate maailmavaadetega Eesti inimesed purjetavad nädalaid tormisel Vahemerel. Meie ilusa purjeka madrusteks on venelane Oleg, rahvusradikaal Knut-Thor, feminist Sanna, moslem Sten, geimees Joosep ja ajaloohuviline Mati. Kõik nad on sunnitud elama väikesel pinnal ja paradoksaalsel kombel tegema ka koostööd - tõmbama ühte köit. Seda ikka selleks, et jõuaksime järgmisesse sadamasse ja ei hukkuks tormisel merel. Autor Ken Saan, operaator Ivar Heinmaa, tootja Alpimaja OÜ.